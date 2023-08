Lipani è neroverde: "Sarà il futuro Lopez"

L’esternazione social con cui Luca Lipani, centrocampista classe 2005, salutava i rossoblu in mattinata e la benedizione di Carnevali, a strettissimo giro di posta, valevano già più di un segnale. E nel tardo pomeriggio è arrivata anche l’ufficialità, che fa del giovanotto – vicecampione del mondo under 20 e campione d’Europa under 19 con gli azzurrini – un neroverde a tutti gli effetti. "È promettente. Speriamo possa essere un futuro Maxime Lopez, ma è giovane, deve ancora maturare: rientrerà comunque nell’organico della prima squadra", ha detto di lui a Sky l’AD neroverde, che per prenderlo non ha badato a spese. Il Sassuolo avrebbe infatti investito circa 6 milioni di euro, scegliendo lui e non quel Matteo Prati della Spal (altro centrocampista di prospettiva seguito da tempo) per i quale le richieste spalline non collimavano con le offerte sassolesi. Non solo Lipani, tuttavia: Carnevali ha detto che "il Sassuolo sta rinnovando, abbiamo fatto cessioni e dobbiamo occuparci del mercato in entrata". A proposito del quale, arruolato Lipani, si registrano passi avanti per Holm – ballerebbero un paio di milioni – e l’ennesimo punto a proposito di Domenico Berardi. "E’ un po’ una bandiera e il giocatore più forte che abbiamo. La speranza è che possa rimanere, ad oggi non abbiamo alcuna richiesta da nessuna società. È da lui che partiamo, come tutti gli anni". Occhio anche ai sondaggi per farsi ‘riprestare’ Zortea dell’Atalanta.

s.f.