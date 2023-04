Lippo salva il Castelfranco Ma la vetta è lontana

V. CASTELFRANCO

1

BORETTO

1

V. CASTELFRANCO: Gibertini, Posponi (63’ Palmiero), Hajbi, Caesar Tesa, Boccalupo (32’ Timperio), Casarano, Mantovani, Cuoghi (80’ Lippo), Salsi (46’ Nait), Zito (74’ Barbieri), Assouan. A diisp.: Cordisco, Pepe, Tesone, Cantarello. All.: Fontana

BORETTO: Zovi, Callegari, Parmiggiani R., Sassi, Gandolfi, Rocchi, Parmiggiani N., Calliku, Ennamli (84’ Gueye), Fanti (66’ Diouf), Cabras. A disp.: bonini, Sow, Randazzo, Ouahero, Bernini, Tamagni, Lorenzini. All.: Iotti Arbitro: Astorino di Bologna

Reti: 26’ Fanti, 89’ (rig.) Lippo

Note: espulso Barbieri al 79’, ammoniti Cuoghi, Boccalupo, Mantovani, Callegari

Il Castelfranco agguanta all’89’ su rigore il pari ma il 2° posto resta distante 6 punti. Al 26’ il Boretto su contropiede passa in vantaggio grazie a Fanti che sul secondo palo fredda Gibertini. Nella ripresa al 50’ ci prova Cuoghi dal limite, l’estremo difensore del Boretto para in tuffo. Al 67’ rovesciata di Zito, palla leggermente deviata, palla in corner. Al 79’ Virtus in dieci, rosso diretto al neoentrato Barbieri. Un minuto dopo diagonale di Mantovani, palla fuori di pochissimo. All’83’ sfortunatissimi i padroni di casa, bordata di Timperio dai venti metri, palla che colpisce in pieno l’incrocio dei pali. Poi, a due minuti dal termine, Palmiero si procura un penalty che viene trasformato da Lippo. Lo stesso numero 15 al 92’ si fa respingere miracolosamente da Zovi la palla del possibile 2-1.