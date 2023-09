L’Italia di Beltrami è d’argento

Il sogno d’oro della Nazionale di beach handball e del pivot carpigiano Marco Beltrami si sono spenti di fronte ai campioni del mondo in carica della Croazia, che vincono 2-0 la finalissima dei Mediterranean Beach Games di Heraklion, in Grecia, "spin off" sulla spiaggia dei Giochi del Mediterraneo che ha visto al via 26 nazioni. Dopo un cammino perfetto, gli azzurri di coach Maione si sono fermati all’argento, impresa comunque storica, prima medaglia senior di una nazionale maschile azzurra nel beach handballl, la versione sulla spiaggia della pallamano. I croati, che già avevano battuto gli azzurri nel girone, si sono imposti 22-18 e 23-20 con l’Italia che ha sprecato anche due rigori. Resta comunque un cammino eccellente (successi su Kosovo e Cipro nel girone, poi agli shoot out su Tunisia e Spagna nei quarti e in semifinale) per Beltrami e soci, col carpigiano (ex colonna di Carpi rientrato al Bratislava in Slovacchia) autore in totale di 16 punti nel torneo.

d. s.