Lo specialista Henrique pensa già all’Inter: "Siamo in un buon momento e lo dimostreremo"

SASSUOLO

Ripartire dal Bologna, se non dal punto che ‘toglie’ qualcosa agli uomini di Dionisi da una prestazione che "ha confermato come siamo in un buon momento: la gara che dovevamo l’abbiamo fatta, nonostante qualche stanchezza dovuta alle tre gare ravvicinate". Il monday night contro i rossoblù, Matheus Henrique, lo ha già archiviato, e punta deciso verso un’altra notte, decisamente più glamour, quella del Meazza che aspetta i neroverdi. "In settimana lavoreremo per presentarci al meglio", ha aggiunto nell’immediato dopo-Bologna il centrocampista brasiliano, cui il Meazza dice ragionevolmente bene. A Milano, infatti, e pazienza se l’avversario era il Milan, ha giocato le sue migliori partite da quando è in neroverde, ma il suo ruolino di marcia, al Meazza, è ‘immacolato’, e dice tre gare giocate, tre vinte. Fu tra i protagonisti, con un assist, del 3-1 con il quale il Sassuolo battè il Milan la stagione scorsa a novembre, e mise lo zampino anche nel blitz che vide i neroverdi sconfiggere l’Inter a febbraio prima di esaltarsi, lo scorso 29 gennaio, nel Sassuolo che a San Siro, contro il Milan, fecero addirittura 5-2. Il quinto lo realizzò proprio lui (in foto), che è l’ultimo neroverde a segno a San Siro.

s.f.