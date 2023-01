Lo Spezia è interessato a De Maio Bozhanaj, oggi c’è l’ufficialità

Arriva da La Spezia la voce più interessante della giornata di ieri. La squadra di Gotti è alla ricerca di un difensore centrale e avrebbe messo nel mirino uno tra Murillo (della Samp) e il canarino De Maio, tecnicamente ai margini del progetto gialloblù e il cui procuratore aveva annunciato di voler trovare una soluzione in questo mercato. A questo punto, i liguri hanno poco meno di una settimana per affondare, se così vorranno. C’è, invece, il Novara su Marsura e il Vicenza pare in vantaggio sul Pordenone per quanto riguarda il trequartista Nicola Mosti, anch’egli sul mercato. Oggi, nel frattempo, il Modena ufficializzerà l’acquisto di Bozhanaj (nella foto), 2001 della Carrarese che vestirà la maglia canarina dalla prossima stagione. Stanno intanto proseguendo i lavori della zona dedicata ai diversamente abili, allo stadio "Braglia", posta all’angolo tra la tribuna centrale e il settore ospiti. A quasi due mesi dall’avvio, il club punta ad inaugurare l’area entro la metà di febbraio. Il Modena è in attesa di ricevere dalla ditta dalla quale le ha ordinate, le sedute da porre all’interno dell’area. Terminati i lavori e avuto l’ok dai tecnici, il "Braglia" potrà ospitare anche il posto dedicato ai disabili, tifosi e appassionati canarini.