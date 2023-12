Lo United vende cara la pelle. Alla Vianese serve un rigore

UNITED CARPI

UNITED CARPI: Rufo, Gianasi (95’ Romani), Vezzani, Mebelli (55’ Teocoli), Bulgarelli, Ceci, Prandi, Garlappi (89’ Paramatti), Jocic (79’ D’Elia), Assouan, Malagoli (53’ Elatachi). A disp.: Lusetti, Mariconda, Corradi, Cometti. All. Borghi.

VIANESE: Della Corte, Mammi, Zinanu, Coli, Zuccolini, Marmiroli, Cinquegrano (59’ Rivi), Leoncelli, Veratti (89’ Cani), Lusoli (45’ Piscopo), Rizzuto. A disp. Bragazzi, Rubino, Mhadhbi, Dall’Asta, Djwomo, Manai. All. Iemmi.

Arbitro: Migliori di Parma.

Reti: 86’ (rig.) Rizzuto

Note: ammoniti Vezzani, Piscopo, Mammi

Un rigore a 4’ dalla fine del capocannoniere Rizzuto (golo numero 12) permette alla capolista Vianese di sbancare San Marino e mandare a -11 lo United Carpi, ora fuori dai playoff. Gioca meglio la squadra reggiana nel primo tempo e al 4’ Veratti si gira in un fazzoletto, Rufo è attento e si ripete sul colpo di testa di Mammi poco dopo. Al 45’ Marmiroli spara alto da pochi passi un facile tap in dopo che Malagoli aveva già salvato in spaccata lo United. A inizio ripresa è nuovamente Veratti ad essere pericoloso, ma il suo mancino termina alto. Al 54’ Cinquegrano da destra fa partire un bolide che si stampa sul palo esterno. Al 60’ Assouan si appropria di una palla vagante e calcia alto. Poco dopo ancora Vianese pericolosa: da situazione di corner la palla attraversa tutto lo specchio della porta e arriva sui piedi di Zinani, che conclude centralmente. Al 71’ prova a farsi vedere Elatachi, ma la sua conclusione non inquadra la porta. La gara procede su buoni ritmi fino all’85’, quando Veratti è agganciato in area di rigore. Migliori assegna il penalty e Rizzuto realizza, portando avanti la Vianese all’86’. Qualche minuto dopo Elatachi è trattenuto vistosamente in area, ma il direttore di gara sorvola. Le mischie offensive dei blucelesti non riescono ad essere pericolose, tanto che l’ultima occasione della gara è un contropiede di Rivi chiuso in uscita bassa da Rufo.