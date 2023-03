L’odissea dei tifosi per arrivare in Sicilia

PALERMO

Trasferta non senza problemi e disagi per diversi tifosi modenese, in possesso di un biglietto aereo destinazione Palermo ieri mattina dall’aeroporto di Bologna. Il volo delle 6 (quello più carico di sostenitori canarini) ha lasciato a terra almeno una dozzina di modenesi a causa della totale disorganizzazione del ’Marconi’ e non però lo sciopero del personale annunciato ma in realtà mai verificatosi, bensì per le lunghe file ai controlli per poi presentarsi al gate in orario (le 5:30 era il termine). Ebbene, proprio per colpa di queste ’chilometriche’ code (si parla di oltre un’ora e mezza solo per varcare l’ingresso ai controlli dei bagagli) i modenesi in questione hanno perso il volo e sono stati costretti, con un supplemento di circa 100 euro, a spostarsi a Verona per volare verso Palermo ma con un volo delle 16 che sarebbe arrivato in Sicilia nel tardo pomeriggio.

a.t.