"Loro abituati ad aggredire, attenti a non commettere errori"

Quella con il Cittadella è una sfida che può dire tanto sul futuro del Modena. "Sì, affrontiamo uno degli avversari più ostici, una squadra di categoria, che frequenta questo campionato da tanti anni con le caratteristiche che servono per fare bene" afferma Attilio Tesser. Che aggiunge: "La dovremo affrontare con fiducia, serenità e la consapevolezza dell’importanza che ha questa gara, dove dobbiamo conquistare punti per muovere la classifica".

Gorini, tecnico del Cittadella, ha detto che la posta in palio è alta e non sarà una bella partita: è d’accordo?

"Una partita è bella o brutta a seconda del lato da cui la guardi, estetico o agonistico. Per le caratteristiche del Cittadella sarà una partita molto agonistica. Però c’è anche la qualità, sia nostra che loro, molto elevata in alcuni giocatori offensivi. Il Cittadella è la squadra più fallosa di tutta la Serie B, aggredisce e non fa giocare. Sarà una gara che dovremo interpretare bene, sappiamo che in mezzo al campo non potremo commettere errori per evitare le loro micidiali ripartenza".

Come reagisce davanti a certi svarioni, anche clamorosi, come quelli commessi a Palermo?

"Un singolo errore lo può commettere chiunque, dal portiere all’attaccante, dal super campione a quello meno dotato. Se chi sbaglia sta passando un buon momento e in settimana si è allenato bene non c’è bisogno di prendere provvedimenti. Più che a un errore evidente sto attento a una diagonale sbagliata, e se succede più volte allora intervengo".

Chi sarà recuperato fra gli infortunati?

"Pareva che Cittadini e Diaw potessero essere pronti invece non è così. Purtroppo Cittadini non lo avremo mentre recuperiamo un po’ a sorpresa Ionita, che andrà in panchina. Come Diaw, che ha lavorato pochissimo, e Ferrarini, che non gioca da quasi un anno. Ha velocità, buona tecnica e potrà essere utile ma non dimentichiamo che non gioca da tanto tempo. Qualche recupero c’è stato ma non come speravo".

Il Modena non ha mezze misure, vince o perde, pareggia poco, segna e subisce tanto. Può sentirsi tranquillo con una squadra del genere?

"Devo esserlo per forza perché tocca a me trasmettere fiducia e serenità, consapevolezza dell’importanza della gara e dell’aiuto del nostro pubblico. Le partite sono tutte difficili ma poi vedo lavorare i miei ragazzi e so che ce la giocheremo, come abbiamo fatto anche contro squadra di alta classifica. Contro il Cittadella dovremo lottare su ogni palla e sbagliare molto poco".

Il fatto che cinque delle ultime otto partite saranno disputate al Braglia vi dà serenità?

"Giocare davanti al nostro pubblico deve essere un vantaggio, in queste cinque partite interne dovremo raccogliere più punti possibili".

Rossano Donnini