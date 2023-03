"Loro bravi nella fase di muro e difesa"

Il migliore dei suoi, Adis Lagumdzija, che a fine partita taglia abbastanza corto sul commento al match. C’è subito da preparare la finale di Coppa Cev, ai play off si tornerà a pensare domenica prossima: "Loro hanno alzato il livello in battuta ma soprattutto nel muro-difesa, nessun nostro pallone cadeva a terra – spiega l’opposto turco, che poi passa subito alla prossima partita –. Non c’è tempo però per pensarci su, fra tre giorni giochiamo contro Roeselare. Un match importantissima perché vogliamo conquistare questo trofeo, quindi la gara di andata in casa è fondamentale per raggiungere l’obiettivo". Sui motivi per i quali l’incontro è scivolato fin da subito nelle mani di Piacenza, con Modena che non è mai sembrata in grado di girarlo a proprio favore, Lagumdzija è lapidario: "Noi abbiamo giocato molte palle alte a causa della loro battuta, e il muro di Piacenza è alto e sa far male. Però anche noi dobbiamo cambiare la testa, non solo in attacco ma anche in ricezione e in una battuta che deve fare molto di più".

a.t.