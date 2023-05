Lotta salvezza, il Modena ci mette un punto Contro il Bari un pareggio che sa di sentenza

di Alessandro Troncone

Un punto basta. Un punto...e basta. Pur nelle sue difficoltà di un primo tempo nel quale il Bari dimostra di essere meritatamente lì, a giocarsi un sogno, il Modena dimostra invece che nelle turbolenze riesce sempre, in qualche modo, a ritrovare il sereno. Certo, sono state necessarie quelle celebri forze fresche di cui si è ampiamente parlato con lo stesso Tesser alla vigilia, normale che la vecchia guardia stia arrivando al finale di stagione in debito di ossigeno. E così diventano protagonisti (non per caso) Cittadini, Duca e Mosti, uomini in più nel momento più delicato dell’ultimo rettilineo.

Il pareggio con il Bari è sinonimo di salvezza. Questo pomeriggio Tesser e il Modena guarderanno a Parma dove il Brescia, in caso di sconfitta, consegnerebbe ai gialli la possibilità di festeggiare l’aritmetica salvezza e, si badi bene, è questo il grande tema di cui parlare dopo il pomeriggio a tu per tu con Mignani. Alti e bassi, sconfitte pesanti alle spalle, ma anche vittorie di un certo peso che hanno permesso di essere qui a raccontare un risultato forse ancor più importante di una vittoria di un campionato di C. Difficile, va ammesso, fare paragoni. Tuttavia, ad Attilio Tesser va riconosciuto l’enorme lavoro fatto nell’anno del ritorno in B. Con la competitività di quest’anno, con i tanti giocatori alla loro prima esperienza in cadetteria, non era semplice. Così come non è stata semplice la gara. Il Bari gioca, nel primo tempo in particolare, coglie un palo con Cheddira e trova l’eurogol di Ricci al 34’. Giovannini e Tremolada insieme (un unicum) fanno benino ma costruiscono troppo poco per quelle che sono le loro reali potenzialità, alla fine davanti alla porta ci arriva Diaw ma l’imprecisione la fa da padrona. I veri problemi il Modena li ha, però, a centrocampo. Appare evidente che Magnino e Armellino siano affaticati, Gerli regge da solo il reparto.

Preso nota di questo, Tesser lancia dapprima Duca e poi Mosti nella ripresa e il passo del Modena accelera. Perché a volte basta anche solo uno strappo, una giocata, qualcuno che abbia la personalità di rischiare. Lo fa proprio Duca al 75’. il tunnel a Maita è come un cavatappi che apre la bottiglia migliore pronta ad essere offerta agli ospiti, il contatto (cercato) con Ricci è la mossa dettata dalla scaltrezza. Ad ogni modo, freddo al punto giusto, Diaw insacca e regala il sorriso ai tanti del ’Braglia’. Chissà, con un ulteriore sforzo il Modena avrebbe potuto ulteriormente approfittare del calo dei baresi, davvero evidente tanto da non impegnare mai Gagno nella ripresa se non al 91’. E, qui, il portiere si dimostra ancora una volta d’altra categoria intervenendo su Di Cesare. Trattasi di sigillo, vero e proprio. Non solo sul pareggio, ma sulla salvezza. A 180 minuti dalla bandiera a scacchi il Modena può tirare le prime somme. I canarini hanno fatto tutto quello che era nelle loro forze e potenzialità e a Tesser deve essere riconosciuto, qualunque cosa sarà decisa in futuro...