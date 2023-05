L’ottavo posto resta lì a un passo Con i giovani sognare non è vietato

Ricorderete le parole del presidente Carlo Rivetti, nemmeno un paio di settimane fa. Il presidente citò la camera dei sogni da aprire, una volta raggiunta la salvezza.

Chiaramente, è la classifica a concedere questa opportunità al Modena, i canarini sono arrivati a questo finale di stagione un pelo stanchi fisicamente e con risultati molto altalenanti e parlare di playoff potrebbe sembrare una forzatura. Però, come detto, è la classifica ad aprire questo scenario. Un solo punto racchiude il gruppo di squadre composto da Modena, Reggina, Ascoli, Venezia e Pisa, il Palermo è +3 rispetto ai canarini e non è roba semplice da recuperare in due giornate. L’ottavo posto (l’ultimo che consegna un biglietto per i playoff), invece, è davvero questione per tante. E, con la forza dei ragazzi che con il Bari sono stati provvidenziali, si può anche pensare di vedere un Modena un po’ più energico a Benevento e con il Sudtirol all’ultima giornata. Da Duca a Giovannini, da Mosti allo stesso Cittadini, le risorse Attilio Tesser le ha a disposizione, come spesso capita a fine stagione arriva il turno di chi ha avuto meno spazio e chissà che non sia davvero così. Provarci, anche solo per regalarsi una partita d’alto livello a campionato concluso, sarebbe bello.

Ma, prima di ogni cosa, c’è Benevento e c’è la voglia di chiudere la stagione del ritorno in B come meglio non si potrebbe, in modo da potersi sedere con un ulteriore sorriso al tavolo della programmazione del futuro a tinte gialle e blù.

Alessandro Troncone