Lubiana, mix tra talento ed esperienza

Dopo i successi di campionato e una classifica che a quattro giornate della regular season sorride come nessuno poteva aspettarsi alla vigilia, Modena è pronta a rituffarsi in Coppa Cev, per inseguire la conquista di un trofeo, evento che manca in bacheca dal 2018, Supercoppa Italiana portata a casa da Ivan Zaytsev e Julio Velasco. La partenza è fissata per oggi alle 9:30, l’allenamento preliminare sul campo della Tivoli Arena di Lubiana alle ore 19, il match domani alle ore 18 contro l’Ach Volley padrone di casa che nel girone E della Champions League ha dimostrato di non demeritare affatto il posto nella massima competizione continentale. Nelle sei partite della Pool dominata dalla Sir Safety, Lubiana soltanto contro appunto la corazzata Perugia (nella foto) non ha ottenuto punti, perdendo 3-0 nettamente all’andata, vendendo carissima la pelle al ritorno in Slovenia, perdendo 1-3 e crollando soltanto nel quarto parziale. Per il resto due vittorie su due contro i tedeschi del Duren (doppio 3-1 in casa e in trasferta) e due sconfitte al tie-break con lo Ziraat Bankasi Ankara che le sono costate la qualificazione ai quarti di finale. Punti di forza della formazione allenata da Gacic, campione di Slovenia in carica, sono gli attaccanti di palla alta: in modo particolare il veterano macedone Georgiev, esperienza in Italia a Forlì nel 200910 e poi tanta legna tra Turchia, Polonia, Giappone. Il talento della squadra è Matej Kok, ex promessa totale del volley sloveno, mai sbocciato del tutto ma dotato di una fisicità dirompente e, a tratti, devastante soprattutto dal servizio. L’altra banda dovrebbe essere Sestan, anche se pronti all’utilizzo ci sono anche Bosnjac, talento non altissimo ma molto tecnico, e Alen Sket, vecchia conoscenza che ha vestito la casacca di Modena nella stagione 20132014.

Al centro Masulovic (terzo di tre nella Nazionale serba), Videcnik e Koncilija si alternano mentre i due punti saldi della formazione sono il palleggiatore serbo Todorovic, secondo della Nazionale, e il libero Kovacic, fisso della Nazionale slovena e forse nel complesso il miglior giocatore del lotto in rosa all’Ach. Un confronto non semplice insomma, contro una formazione che può disporre di ottimi giocatori e forse anche e soprattutto di moltissime alternative.

Alessandro Trebbi