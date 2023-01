Lubiana una formazione esperta che ha fatto soffrire Perugia Il libero Kovacic il più temibile

È nelle prime otto della Coppa Cev Modena Volley e nonostante le enormi difficoltà riscontrate nel superare i tedeschi del Luneburg, la formazione guidata da Andrea Giani ha di che essere soddisfatta per i tre turni superati con Sastamala, Izmir e appunto Luneburg. Turni con difficoltà a salire e che saliranno ancora nella prossima sfida, quella dei quarti di finale che la Valsa Group inizierà in trasferta a Lubiana molto probabilmente mercoledì 8 febbraio, col ritorno già fissato al PalaPanini per mercoledì 15 febbraio alle 20:30.

I campioni di Slovenia sono formazione esperta, con la punta tecnica del libero Kovacic, del centrale Koncilja e dell’ex Alen Sket. In casa gli sloveni sono formazione ostica, hanno dato filo da torcere a Perugia, mentre per due volte hanno perso soltanto 3-2 con lo Ziraat Ankara. Non sarà semplice, ma l’avversaria non è più forte di Modena sulla carta e, chissà, magari per uno dei due match arriverà anche il rinforzo tanto agognato da Giani e dallo staff. Gli altri quarti di finale? Nella parte di tabellone di Modena i modesti cechi del Karlovarsko, giunti dalla Champions League, aspettano lo Skra Belchatow di Atanasijevic, Kooy e Lanza, squadra completa anche con Klos, Bieniek e Lomacz: molto probabile che siano i polacchi a qualificarsi alle semifinali in virtù della loro maggior esperienza e qualità. Nell’altra parte di tabellone impegno tosto come quello di Modena per la Gas Sales Piacenza contro i francesi del Montpellier di Le Goff, Palacios, Lecat e Ferreira. Chi vincerà farà semifinale contro una delle belghe: il tabellone infatti mette di fronte Roeselare, scesa dalla Champions dove ha fatto tremare la Lube, e il Noliko Maseeik.

Alessandro Trebbi