Luca Covili oggi impegnato sulle Alpi

Il ciclismo professionistico modenese è impegnato sia su strada che su pista questa settimana.Il pavullese Luca Covili gareggia nel Tour of the Alps e dopo la partenza in Austria ha concluso ieri la terza frazione a Bretonico S.Valentino, dove solo negli ultimi due chilometri ha perso contatto dal gruppetto trascinato dalla Bora che si è aggiudicata la tappa con Kamma. Oggi è prevista un’altra tappa impegnativa, la Rovereto-Predazzo, con obiettivo di entrare nella top 15 oltre ad essere il terzo degli italiani. Il finalese Giovanni Aleotti ha chiuso in gruppo nella Freccia Vallone, dopo che era stato bersagliato dalla sfortuna nell’Amstel Gold Race con una doppia foratura; domenica correrà alla Liegi-Bastone-Liegi. Nella Freccia Vallone al femminile ha concluso in gruppo la 21enne fioranese Gaia Masetti, guadagnandosi la convocazione per la gara di domenica alla Liegi. Dalla strada alla pista, con la pluricampionessa Rachele Barbieri, che dopo l’inteso avvio di stagione sulle strade del Nord Europa, da oggi sino a domenica 23 sarà sul velodromo di Milton in Canada, con le altre azzurre per contribuire alla qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Andrea Giusti