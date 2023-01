Luca Strizzolo si presenta così: "Il Modena è storia... e c’è Tesser"

La ’cura’ Tesser per una seconda parte di stagione diversa e per la salvezza canarina. Luca Strizzolo ha già ampiamente indossato i panni di colui che conosce bene il ruolo che dovrà rivestire nel Modena corsaro in cerca di punti pesanti sin da Frosinone. La scelta modenese non ha mai avuto dubbi: "Quando ho ricevuto la chiamata del Modena ho subito detto sì – ha commentato l’attaccante – ed è stato semplice perchè è una società che ha storia, seguito e una tifoseria calda e importante. Considerato il progetto, non ci ho pensato un attimo. Tesser? È stato sicuramente un tassello in più per la mia scelta. Abbiamo vissuto una stagione a Pordenone intensa, mi sono trovato bene e spero di poter fare lo stesso anche a Modena. Sono arrivato qui per dare una mano, il mio obiettivo è proprio quello di mettermi a disposizione della squadra e del mister che mi ha voluto, voglio dare il mio contributo. Primi giorni un po’ movimentati, tra visite e altro, ma con il gruppo ho avuto un grande impatto, è molto unito e sarà facile integrarsi. Sono sicuro sarà una bella seconda parte di stagione".

Tra i compagni che Strizzolo conosceva, c’è Luca Tremolada. Altro protagonista di quel Pordenone (nel quale lui segnò 8 reti in campionato) che sfiorò la serie A e con il quale l’attaccante spera di ritrovare il giusto feeling a suon di assist da trasformare in rete: "Speriamo di valorizzare i suoi assist, ha un bel piedino lui – ha sorriso – già a Pordenone avevamo una buona intesa. Frosinone? Deciderà il mister, le scelte sono sue, io sono a disposizione e non ho avuto intoppi negli allenamenti. Per quanto riguarda il ruolo, io posso farne di più sul versante offensivo ma rimango una prima punta. Il Modena, quando l’ho affrontato col Perugia, mi è parsa una squadra organizzata, con idee di gioco e con giocatori di qualità e quantità, penso ci sia tutto per fare bene". E allora, i canarini punteranno su di lui anche sabato. Una soluzione in più in attacco, contro una squadra che fa anche della fase difensiva uno dei suoi punti di forza più evidenti: "Il Frosinone secondo me merita di essere lassù – ha concluso Strizzolo – ha un progetto ben chiaro, dei giocatori importanti, gioca bene. Sarà una partita difficile ma ce la possiamo giocare con tutte e dovremo farlo anche sabato, è l’obiettivo della seconda parte di stagione. Ai tifosi dico che ho la speranza di esultare con loro per i miei gol sia in casa che fuori, farò del mio meglio, questo è poco ma sicuro e ci vediamo allo stadio".

Alessandro Troncone