"Luca Tremolada rinnova con il Modena fino al 2025"

"Siamo veramente felici di continuare questo percorso insieme. Luca lo sa, per noi è un giocatore centrale nel progetto, come lo è stato dal primo anno". Ad introdurre il pomeriggio dedicato al rinnovo di Tremolada, c’era Davide Vaira. Il direttore sportivo aveva annunciato una settimana fa la trattativa per il prolungamento del trequartista al 2025. Come nello scorso marzo, quando la squadra di Tesser era reduce da tre sconfitte consecutive, il Modena sceglie ancora un periodo non felicissimo in campionato per annunciare alcuni rinnovi (all’epoca furono Gagno, Gerli, Pergreffi e Ponsi).