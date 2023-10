"Luca Tremolada: "Vinciamo a Terni per dare continuità a Brescia"".

Dopo Brescia oggi arriva un’altra gara da ex per Luca Tremolada (foto), che a Terni nel 2017-18 in B ha segnato 12 reti in 42 gare con le Fere. "Ci aspetta una gara molto più difficile rispetto a quando affrontiamo le prime in classifica – le sue parole ospite a Sciocolà – e se vinciamo può essere un grosso trampolino per noi. A Terni ho vissuto un anno super, ho fatto tanto bene e ho tanti amici, sarà bello rivederli, ma giochiamo per vincere e per dare continuità a Brescia. Fisicamente sto meglio, sto tornando quello di inizio stagione e comunque da titolare o dalla panchina conta solo essere determinante quando sei chiamato in causa". Quando gli si chiede del finale di Brescia, col rigore sbagliato e l’assist dal corner, il fantasista risponde in modo ’piccato’ ai giornalisti. "Ho battuto un bel corner reagendo bene al rigore sbagliato, peccato perché ci tenevo a segnare a Brescia dopo quella stagione di A in cui sono rimasto fuori rosa senza un vero motivo per tutto l’anno. Se avessi fatto gol su rigore dicevate che segno solo su rigore, così almeno rimane l’assist. È un movimento quello che ha portato al gol che proviamo sempre in allenamento, lavoriamo tanto durante la settimana per sfruttare le caratteristiche di chi gioca e Zaro in area fa sempre valere la sua forza ed è molto bravo sottoporta. La sostanza è che sono stato decisivo come spesso capita, cosa che quando parlate di me non volete vedere…".