Non troverà un’Udinese granchè remissiva, il Sassuolo alla Dacia Arena, dal momento che i bianconeri, fino alla pausa mondiale la rivelazione del campionato, complici 24 punti in 15 giornate e l’ottava posizione in campionato, hanno fatto, da allora, giusto 5 punti facendosi recuperare da Bologna e Torino. Proprio la sconfitta contro i granata spingerebbe i bianconeri al ritiro anticipato ‘per preparare al meglio la gara contro il Sassuolo’. Già dopo aver perso in casa contro il Bologna, a metà gennaio, l’Udinese andò in ritiro prima di giocare, e vincere, contro la Samp a Marassi: la mossa, allora, funzionò e sembra che la dirigenza – che ieri ha tenuto a rapporto i giocatori - abbia deciso di replicare mossa che venti giorni fa pagò. Anche perché in casa, l’Udinese, va a singhiozzo: da settembre – quando i bianconeri batterono l’Inter, ma era metà settembre – sei gare e quattro punti.