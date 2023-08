L’ufficialità proprio nel giorno della partita contro i tedeschi: Rogerio sarà uno dei protagonisti della Bundesliga

Proprio nel giorno in cui Sassuolo e Wolfsburg si affrontano in amichevole arriva l’ufficialità del passaggio di Rogerio alla società tedesca. Trattativa in corso da una settimana circa, chiusa con magistrale tempismo dalle due dirigenze: il Sassuolo consegna il laterale brasiliano classe 1998 alla Bundesliga, il Wolsfburg, che lo seguiva da un po’, ricambia, con 6 milioni più 2 di bonus e spezza trama lunghissima.

Perché Rogerio, a Sassuolo, era arrivato bambino dalla Juventus in prestito – sei mesi, stagione 201516 – salvo poi tornare a Torino la stagione successiva e rientrare a Sassuolo, per non andarsene più. Dal 201718 alla stagione scorsa 148 presenze in neroverde prima dell’addio, commosso e affidato ai social. "Qui sono cresciuto sia come calciatore ma soprattutto come uomo. E’ arrivato il momento di cambiare, e penso di aver fatto la scelta giusta per me e per la mia carriera".