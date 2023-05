Lugli campionessa in Alto-Adige Covili è protagonista al Giro

Elisa Lugli, 23enne formiginese che veste i colori del G.S.Mendelspck (in foto), team altoatesino, una delle dieci Continental italiane che sono state selezionale per il Giro d’Italia 2023, ha colto un bel successo tra le donne elite conquistando il titolo di campionessa Alto Adige-Sudtirol.

L’atleta modenese che ha gareggiato nelle categorie giovanili della Ciclistica Maranello poi ha vestito le maglie di compagini regionali quali la Stella Alpina Renazzo doveva ha indossato ben due volte le maglie di campionessa regionale. Non essendoci Team per Under 23 ed Elite nella nostra regione è stata scelta dal team altoatesino per proseguire l’attività agonistica e finalmente è arrivato il titolo regionale anche su strada. La speranza di Elisa è di essere selezionata nel sestetto che sarà al via della Giro d’Italia che scatterà il 30 giugno e che farà tappa a Formigine il 2 luglio.

Ottima prestazione del pavullese Luca Covili al Giro nell’impegnativa tappa di ieri che ha concluso con il gruppo maglia rosa guadagnando decine di posizioni nella classifica generale dopo le difficoltà della prima tappa a cronometro. La frazione che si è conclusa a Melfi era solo il primo assaggio di salita. Martedi prossimo a Frassinoro e Piandelagotti saranno in tanti i modenesi ad incitarlo per migliorare il 24° posto assoluto dello scorso, nonostante i 70 chilometri di cronometro.

Andrea Giusti