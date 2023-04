L’ultima di Ngapeth e Rossini al PalaPanini

di Alessandro Trebbi

Una partitadai mille significati, quella di oggi pomeriggio. In cui quelli sportivi, con la ricerca della qualificazione alle semifinali per ottenere un posto in Challenge Cup, forse sono in fondo alla lista, minimi, meno importanti di tutti. Potrebbe essere l’ultima partita della bella stagione 20222023 della Valsa Group, con probabilità che sfiorano la certezza sarà comunque l’ultima al PalaPanini.

Questo vuol dire che Earvin Ngapeth (foto a sinistra) e Salvatore Rossini (foto a destra) non torneranno più a calcare il palcoscenico che ha regalato loro uno scudetto, una Coppa Cev e tanti altri trofei e successi di prestigio, tanti applausi, alcuni fischi, più di una standing ovation e un affetto, ne sono consapevoli entrambi ormai giunti alla fase finale della carriera, Rossini forse addirittura all’ultima fermata, che non hanno mai trovato e non ritroveranno altrove. Sarà un momento commovente, allora, quello dell’addio a due vere e proprie bandiere di Modena: il francese giunto sotto la Ghirlandina nel gennaio 2014, andatosene per tre anni tra 2018 e 2021 e tornato per mettere in bacheca l’ultimo trofeo; il pontino giunto poco dopo, rimasto fino al 2019, trasferito a Trento per un periodo brevissimo e poi di nuovo a ‘casa’, unico giocatore in grado di potersi fregiare di tutti i successi della gestione Pedrini-Gabana sin qui. Non solo loro due, però: sarà il passo d’addio anche per Andrea Giani. Chiaro che il tecnico potrebbe anche tornare un giorno sulla panchina di Modena, sarebbe la terza volta, ma è indubbio che il suo saluto era quello meno previsto fino a pochi giorni fa, non in agenda, mentre gli altri due erano annunciati da tempo. Sarà l’ultima anche per Adis Lagumdzija, che in un anno ha trovato molti sostenitori e molti lo rimpiangeranno, ultima anche per altri che in un modo o nell’altro hanno dato un contributo quest’anno.

La partita? Probabilmente Modena la affronterà con Bruno e Lagumdzija in diagonale principale, Rinaldi e Ngapeth alle ali, Sanguinetti e Stankovic o Bossi al centro e Rossini libero, per cercare di strappare una qualificazione alle semifinali per il quinto posto che sarebbe matematica in caso di successo da tre ma potrebbe arrivare anche con una sconfitta al tie-break se Padova non facesse punti con Perugia. Dall’altra parte della rete, ironia della sorte, la Verona di Stoytchev, che battezzerà l’addio del ‘nemico’ Ngapeth a Modena, anch’essa alla ricerca della qualificazione con in campo da temere Keita, Mozic e il prossimo opposto di Modena, Sapozhkov. Inizio del match alle ore 18, arbitreranno Carcione e Piperata, diretta streaming su volleyballworld.tv e su Unovolley (piattaforma Spreaker) e Radio Pico.