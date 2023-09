L’under 16 capitanata da Cris Gilioli si è aggiudicata il Torneo CIttà di Collecchio

Prosegue la marcia d’avvicinamento delle formazioni giovanili neroverdi al debutto nei rispettivi campionati. L’Under 16 di Cris Gilioli, mercoledì, sera si è aggiudicata la 36ma edizione del Torneo Nazionale "Città di Collecchio" battendo il Piacenza dopo i calci di rigore. I tempi regolamentari si erano chiusi sul risultato di 3-3: Sassuolo per due volte in vantaggio con De Dominicis e Cavani, Piacenza bravo a recuperare e a portarsi a sua volta in vantaggio 3-2 fino al pari di Boateng che, a dieci minuti dal termine, ha rimandato il verdetto ai rigori. Decisivo anche in questo caso Boateng, che ha segnato il penalty decisivo che ha consegnato il trofeo alla squadra di Gilioli. Una bella vittoria, e senza dubbio il viatico giusto in vista del campionato, che scatta domenica 24 settembre.