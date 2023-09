L’under 17 neroverde vince il "Previdi"

Il Sassuolo si conferma al ‘Memorial Previdi’. L’under 17 neroverde, già campione in carica, conquista anche la XII edizione del torneo intitolato all’indimenticato dirigente sportivo che ieri a Castellarano ha celebrato il suo epilogo. Sul sintetico del ‘Ferrarini’ il Sassuolo di Maurizio Neri ha battuto, rimontando lo svantaggio iniziale, 4-2 l’Hellas Verona e fatto incetta dei premi ‘speciali’, mentre al terzo e al quarto posto si sono classificati rispettivamente la Spal e il Modena. Ai neroverdi Neri, Goulart e Tomsa i premi per miglior tecnico, il miglior cannoniere e miglior giocatore della manifestazione, e sempre al Sassuolo è andato il premio fair play, mentre come miglior portiere ha vinto il veronese Castagnini. Le reti: 7’ p.t. Brais (H), 3’ s.t. e 20’ s.t. Chricallo (S), 23’ s.t. Goulart (S), 27’s.t. Mussola (H), 31’ s.t. Sibilano (S)