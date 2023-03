L’Under 18 fa il bis, difesa blindata

sassuolo

3

olympique thiessois

0

SASSUOLO: Theiner, Piantedosi (1’ s.t. Cinquegrano), Corradini, Loeffen, Lolli (1’ s.t. Foresta), Ajayi (23’ s.t. Baldari), Ackah (10’ s.t. Parlato), Mata, Petrosino (33’ s.t. Sandro), Loporcaro (10’ s.t. Rovatti), Knezovic (1’ s.t. Caragea). All. Pedone (Scacchetti, Rigo, Henriksen, Di Bitonto)

OLYMPIQUE THIESSOIS: Dia, Sy (30’ s.t. Keny), Welle, Toure, Gning (26’ s.t. Colley), Faty, Malang (33’ s.t. Djigo), Guei, Seck, Don, Deen (1’ s.t. Ciss). All. Mauri (Diop, Ka, Ngom) Arbitro: Lorenzi di Pistoia (Poggipolini, Dell’Agnello)

Reti: 6’ s.t. Petrosino, 18’ s.t. Mata (rig.), 45’ s.t. Baldari

Note: ammoniti Sy e Foresta

Due partite, due vittorie, quattro gol realizzati e zero subiti. Questo il ruolino di marcia con il quale l’Under 18 del Sassuolo (foto sotto) accede agli ottavi di finale della 73ma edizione della ‘Viareggio’ Cup: la squadra di Pedone ha staccato il pass ieri, battendo 3-0 i senegalesi dell’ Olympique Thiessois e confezionando il successo nel corso di una ripresa che ha visto il Sassuolo trovare quella concretezza che era mancata nella prima frazione.

Fino all’intervallo, infatti, dominio neroverde ma gara sullo zero a zero, fino a quando Petrosino, in avvio di secondo tempo, non ha sbloccato la partita capitalizzando un assit di Mata. Da lì, tutta – o quasi – discesa, con il rigore di Mata che ha blindato il risultato e la rete di Baldari che, allo scadere, lo ha arrotondato. Prossimo impegno domani alle ore 15 a Viareggio contro la Carrarese, che ieri ha battuto il Rukh: se il Sassuolo non perde passa per primo.