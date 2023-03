L’Under 18 sfida il Grosseto Ora non si può più sbagliare

Da adesso non si sbaglia più. O meglio, non si può né si deve più sbagliare: la Viareggio Cup entra nel vivo e celebra, oggi, la prima giornata della fase a eliminazione diretta che vede tra le 16 superstiti della fase a gironi anche l’Under 18 neroverde di Francesco Pedone, che oggi alle 15 a Viareggio (si gioca al Marco Polo Sports Center, in caso di parità decidono i rigori) affronta il Grosseto negli ottavi di finale. "Fin qua abbiamo fatto un buon torneo, ottenendo una qualificazione meritata. La squadra è un buon mix tra 2004 e 2005, ha qualità, i ragazzi sono cresciuti e vogliamo comunque andare il più avanti possibile, vista anche l’importanza di questo torneo", ha detto Pedone a ‘Il nero & il verde’, archiviando con la dovuta soddisfazione le due vittorie e il pari della prima fase, e facendo capire come il bello, per i ‘suoi’ ragazzi, arrivi adesso, con partite da dentrofuori che non garantiscono margini di errore. Il Sassuolo, ancora imbattuto, si è qualificato come primo del girone di 1, i toscani sono arrivati secondi (due vittorie e una sconfitta) nel girone 6 e se i valori, sulla carta, sembrano già ragionevolmente definiti tanto vale aspettarsi, dai ragazzi di Pedone, la giusta attenzione e la capacità di gestire una gara senza ‘ritorno’. Da una parte, infatti, il Sassuolo è detentore del trofeo e un po’ più di pressione, rispetto agli avversari, ce l’ha.

