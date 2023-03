L’Under 18 strapazza il Grosseto Ai quarti c’è una Samp carica

sassuolo

4

grosseto

0

SASSUOLO: Theiner, Cinquegrano, Piantedosi (1’ s.t. Ackah), Corradini (11’ s.t. Di Bitonto), Foresta (11’ s.t. Knezovic), Lolli (22’ s.t. Okojie), Ajayi (22’ s.t. Casini), Baldari (11’ s.t. Caragea), Henriksen, Mata (22’ s.t. Rigo), Loporcaro. All. Pedone (Scacchetti, Parlato, Petrosino, Fontana)

GROSSETO: Cirillo, Battistoni (14’ s.t. Camarri), Arrigucci (1’ s.t. Paccagnini), Cipollini, De Dominicis (1’ s.t. Affabile), Fralassi (14’ s.t. Arzilli), Generali, Moscatelli (11’ s.t. Veglianti), Passalacqua, Presicci (1’ s.t. Capoduri), Veronesi (11’ s.t. Zarone). All. Corti (Amaddii, Borro, Di Bonito, Curini)

Arbitro: Leonetti di Firenze (Rama, Norgiolini) Reti: 8’ p.t. Loporcaro, 20’ p.t. e 19’ s.t. Lolli, 5’ s.t. Baldari

Note: espulso (41’ s.t.) Cinquegrano, ammoniti Veronesi e Battistoni

Stende anche il Grosseto, con un poker, e si affaccia ai quarti di finale della Viareggio Cup, l’Under 18 neroverde di Francesco Pedone, fin qua tra le squadre più continue ed efficaci della kermesse toscana. Imbattuto e primo del suo girone eliminatorio con due vittorie e un pari, ma a primato già acquisito, il Sassuolo ha confermato, anche contro i maremmani, statura da big: gara in ghiaccio già prima della metà dei primi 45’, due gol per tempo e gara mai in discussione che i neroverdi hanno per larghi tratti dominato, dando spessore al loro ruolo di detentori del trofeo. Ruolo da difendere dall’assalto della Sampdoria, prossimo avversario nei quarti. Si torna in campo domani alle 15 sul prato del ‘Bibolini’ di Lerici.

La Samp, fin qua, si è fatta valere passando per prima nel suo girone e togliendo dagli ottavi la Carrarese, forte dell’apporto di quel Leonardi che è il capocannoniere del torneo, ma se il Sassuolo fa il Sassuolo… non c’è avversaria che possa avere vita facile.