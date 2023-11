Lunedì il match con un Toro ferito

Troverà un Torino sotto assedio, ferito e arrabbiato, il Sassuolo lunedì sera nella partita dell’Olimpico. Se la Coppa Italia ha fatto spendere parecchie energie ai neroverdi, regalando tuttavia loro gli ottavi di finale, il ‘giovedi di coppa’ è andato decisamente peggio ai granata, estromessi dal Frosinone al termine di 120’ e contestati dai tifosi, che li hanno a lungo aspettati sotto la curva prima, fuori dallo stadio poi, senza tuttavia ottenere soddisfazione dai propri beniamini. Furenti, tra l’altro, per gli episodi arbitrali che, a detta del tecnico Juric e dai vertici societari granata, hanno pesantemente condizionato gli esiti della gara giocata contro il Frosinone. E’ ancora da capire quanto il ‘clima’, che lunedì non si annuncia idilliaco, inquinerà la prestazione dei granata, che ieri hanno ricominciato ad allenarsi in vista della prossima gara. Anche il Sassuolo in campo: oggi replica pomeridiana al Mapei Football Center, per i neroverdi.