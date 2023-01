Lunedì si torna al lavoro Mercoledì test col Sondrio

Due giorni di riposo per i canarini, prima della ripresa dei lavori prevista per lunedì in quella che sarà una settimana ’tipo’ in vista della prima giornata del girone di ritorno sul campo del Frosinone sabato prossimo. Qualcuno ha scelto di trascorrere questi due giorni in montagna, altri nel relax della propria famiglia. Si ricaricano le pile, in settimana (l’11 gennaio) il Modena affronterà anche una seconda amichevole con la Nuova Sondrio Calcio proprio per avvicinarsi ancor meglio alla sfida dello ’Stirpe’. Dove mancherà sicuramente Tremolada, seppur il trequartista stia migliorando, oltre al solito Battistella. Alla ripresa da valutare anche le condizioni di Bonfanti, assente con la Virtus Castelfranco per un allenamento individuale programmato. Giovannini sarà probabilmente ancora lanciato dal 1’, al fianco di Falcinelli. Tesser potrà riabbracciare Poli, grazie alla lista aperta di gennaio.

a.t.