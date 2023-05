l’Univolley supera Baganzola e conquista la B Nazionale

Univolley

3

Baganzola

1

(2518 2516 2426 2521)

UNIVOLLEY CARPI: Gasparini Casari, Bedin 4, Dalboni 11, Martello 9, Massa 2, Gasparini 1, Rossi (L2), Di Primio 4, Formentini (L1), Delon 25, Montanari, Santini G. 12, Orlando 1; all.: Santini

C. POL. BAGANZOLA: Bonante, Battista 1, Montani 10, De Jong 9, Moroni 12, Angelelli 4, Boragine 6, Falbo, Filippi 7, Bellaro, Zilocchi (L1), Principato (L2); all.: Parisi.

ARBITRI: Crociali Stefano Luigi - Monari Mirco.

NOTE: Durata set 17’ 25’ 31’ 31’ per un totale di 104’; Univolley Batt. Sb. 12, Vinc. 6, Muri 16.

E’ durata sette anni la lontananza dell’Univolley Carpi dai campionati Nazionali, dalla stagione 201516 al termine della quale si decise di chiudere, per ripartire dalla serie C con un nuovo progetto, fondato sul vivaio: dopo averla sfiorata per molte volte, alla fine la promozione arriva al termine di una stagione travagliata, con una prima fase in salita, chiusa al terzo posto nel girone, ma un playoff quasi perfetto, che ha rilanciato le ambizioni dei ragazzi di Santini, approdati meritatamente in serie B Nazionale. In una giornata dimezzata per le difficoltà logistiche legate ai disastri in Romagna, si segnala nei playoff di serie D femminile la doppia qualificazione alla finale che vale la promozione in serie di Giacobazzi Nonantola, e Leonardi Marano, mentre in C maschile, saluta per il momento la categoria una sfortunatissima Modena Est.

r. c.