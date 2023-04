L’uomo partita esulta con Silvestri: "Un risultato che ci fa respirare"

PERUGIA

In sala stampa arriva subito il match winner di giornata Fabio Gerli, che con il suo gol in mischia ha regalato la prima vittoria del Modena al Curi e, anche per sfatare un tabù... cromatico, il primo successo stagionale in casacca bianca. "Ho cercato di fare un primo tempo ordinato, anche se avevo Luperini a uomo su di me e ho lavorato molto in fase difensiva. Nella ripresa, forse anche perchè galvanizzato dal gol, sono riuscito a tenere di più palla. Poi loro sono calati e alla fine abbiamo portato a casa una grande partita". Alla fine il brivido per quella consultazione al Var per un presunto mani di Oukhadda: "Guarda, ero lontano e non ho visto, per fortuna che non è stato rilevato nulla, sarebbe stata una beffa perchè avevamo avuto più di una occasione per chiuderla". Un successo che mette un bel mattone sulla costruzione di una salvezza anticipata dei gialli: "Oggi abbiamo conquistato tre punti importantissimi, ma il cammino non è ancora concluso. Dobbiamo continuare con questo atteggiamento e rimanere concentrati in queste ultime sei partite. Adesso abbiamo due gare in casa con Parma e Spal, ma non saranno facili. Stiamo concentrati sul match di venerdì col Parma cercando di ottenere il massimo, poi penseremo alla Spal". È poi la volta di Tommaso Silvestri, che chiarisce subito che il presunto rigore a tempo scaduto per il Perugia non c’era: "L’arbitro ha ascoltato il Var, ma avevamo capito che anche a lui era parso dal vivo che Oukhadda aveva toccato con il petto. La partita? Non potevamo concederci errori in difesa perchè portare a casa questo risultato era troppo importante. Ci siamo riusciti anche grazie al lavoro degli attaccanti e centrocampisti che hanno fatto un gran lavoro in pressione sugli avversari. Questi sono stati tre punti dal peso specifico incredibile, ci consentono di respirare. Ma non dobbiamo distrarci, ci aspettano ora due gare casalinghe non facili, dobbiamo farci trovare pronti".

Alessandro Bedoni