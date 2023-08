Luppi si allena col Terre di Castelli Gozzi cerca squadra

Col Terre di Castelli 1907 che ieri ha iniziato la preparazione si sta allenando anche Davide Luppi, attaccante ex Modena che ha rescisso con la Torres: una possibilità nata dagli ottimi rapporti con Marco Ballotta, in attesa che il bomber classe ’90 trovi una sistemazione. Nonostante qualche contatto sta aspettando la chiamata giusta anche l’altro ex canarino Simone Gozzi (’86), reduce dalle ultime stagioni in C a Carpi e in D con Correggese e Lentigione. In Prima il Lama ha chiuso con Gianluca Ligabue, esterno alto 2004 dalla Modenese. La stessa Modenese per la Seconda ha preso Francesco Franchini difensore 2002 cresciuto nel settore giovanile della Forese Nord ed ex Fortitudo come il portiere Luca Ascari classe 2002. In Eccellenza il Brescello Piccardo ha scelto come mister Andrea Fontana, promosso dalla Juniores. In Serie D colpo per l’Aglianese, che ha preso la punta (ex biancorossa) Riccardo Bocalon.