Magistro: "Ora diamo continuità". Bouhali: "In campo la fame giusta"

Oggi Cristian Serpini saprà se è stato accettato il ricorso del Carpi contro le 4 giornate di squalifica e ieri intanto ha seguito la gara dai distinti, sostituito in panchina dal vice Mirko Magistro, cui spetta il commento a fine gara. "Abbiamo fatto la prestazione che cercavamo – le sue parole – siamo contenti di aver fatto una gara così e l’obiettivo è di dare continuità già da Forlì. In settimana abbiamo parlato alla squadra e ci siamo confrontati fra di noi, a Castelmaggiore non abbiamo finalizzato e siamo stati imprecisi, questa volta abbiamo impattato da subito al meglio la gara". Era un Carpi d’emergenza dietro, col rientro di Viti dopo 2 mesi e Bouhali adattato da centrale. "Viti ha avuto un problema alla coscia anche a fine primo tempo – prosegue Magistro – nella ripresa abbiamo cercato di evitargli i calci lunghi, riusciva a parare e a fare l’ordinario, è stato bravo, ora vediamo come sta. Bouhali è un giocatore intelligente e duttile, gli dai due indicazioni e le mette sempre in pratica, non mi stupisce la sua gara". Proprio Bouhali racconta la sua prima in carriera da difensore centrale. "A Lentigione avevo fatto il terzino sinistro – sorride – ma mai il centrale, dove mi mette il mister comunque cerco di dare il massimo. In settimana c’è stato un confronto schietto fra di noi, sappiamo che il tempo delle parole è finito, dovremo affrontare tutte le gare con questa determinazione. Rispetto a Castelmaggiore c’è stata più voglia di portare gli episodi dalla nostra parte, più fame nei contrasti e più fame di fare gol e vincere. La classifica? Come detto tante volte chi avrà più continuità alla fine questo campionato lo vincerà".

d. s.