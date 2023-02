Magnino ha bisogno di rifiatare Ponsi, pomeriggio da dimenticare

GAGNO 6 Poche colpe. Sul primo gol è tradito dalla deviazione decisiva di Ponsi, sul secondo la sua respinta sul fendente di Menez non viene controllata dallo stesso Ponsi e Strelec segna facilmente. Un buon intervento a inizio gara sulla rasoiata da fuori di Majer.

COPPOLARO 5 Dà quasi sempre l’impressione di essere in difficoltà nella gestione della palla. Sul primo gol innesca il tiro di Pierozzi chiudendo male sul passaggio di Hernani. Nella ripresa ha un buon pallone dal limite su una respinta della difesa reggina, ma svirgola fuori.

SILVESTRI 6,5 Ancora una volta una gara con poche sbavature, nella quale non va quasi mai in difficoltà.

PERGREFFI 6 Anche per il capitano una partita accorta, ma con un azzardato passaggio indietro a Gagno nel finale che mette Gori davanti alla porta. Si riscatta con un gran salvataggio su Canotto.

PONSI 5 Brutto pomeriggio, nel quale non è certo baciato in fronte dalla dea bendata. Sui due gol reggini è sfortunatamente decisivo e quando prova a spingere sulla fascia è spesso impreciso, Tesser lo toglie quando sta per iniziare il recupero (44’ st Renzetti sv).

MAGNINO 6 Non ripete le ultime belle prove, ma ha l’attenuante di scendere in campo in non perfette condizioni e il calo nella ripresa ci sta. Dopo tanto correre, avrebbe bisogno di rifiatare un po’.

GERLI 5,5 La buona condizione fisica che sta avendo attualmente gli permette di crescere nel finale di gara, ma senza riuscire a giocare ai suoi livelli abituali. (41’ st Panada sv Sui titoli di coda ha una bella chanche su calcio da fermo, ma la barriera respinge).

DUCA 6 Nell’emergenza del momento fa l’interno di centrocampo e si fa trovare pronto, giocando in modo ordinato. Serve a Strizzolo un gran pallone per il possibile 2 a 2. (27’ st Mosti 6 Ritrova il campo dopo diverso tempo e cerca di sfruttare l’occasione con un finale di gara di buona qualità. Suo il cross sul quale Strizzolo colpisce la traversa).

TREMOLADA 6 Un primo tempo con qualche buona idea, che culmina con il gran tiro da fuori che sorprende Colombi per il momentaneo 1 a 1. Dalla distanza dovrebbe provarci più spesso. (27’ st Giovannini 6 Con la Reggina in vantaggio gli spazi per i suoi dribbling sono stretti, ma ci prova).

FALCINELLI 6 Nel primo tempo recupera e gioca palloni nel suo lavoro di collegamento tra centrocampo e attacco, poi nella ripresa va progressivamente a calare. Un fallo non visto su di lui innesca la rete del 2 a 1 (27’ st Bonfanti 5,5 Nell’assalto finale si vede poco e non riesce a costruirsi occasioni).

STRIZZOLO 6,5 Dopo un primo tempo in cui si vede poco, nella ripresa spaventa la Reggina andando vicino al pareggio in due occasioni: sulla prima è bravo Colombi, sulla seconda la traversa dice di no al suo imperioso colpo di testa. L’attaccante più in palla dei canarini in questo periodo.

Alessandro Bedoni