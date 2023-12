Magnino: "Hanno tanta qualità. Per noi è un punto guadagnato"

Luca Magnino conferma la difficoltà della gara: "Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile, il Cittadella arrivava da cinque vittorie e conoscevamo le caratteristiche di intensità e agonismo che mette sempre in campo. Abbiamo approcciato la gara benissimo, trovato il gol giocando palla a terra. Il nostro errore è stato è quello di abbassare l’attenzione, sono venute fuori le loro qualità, a centrocampo facevano tanta densità, sulle seconde palle arrivavamo per primi e abbiamo fatto fatica. Penso che il punto guadagnato sia importante anche se volevamo la vittoria. Guardiamo al bicchiere mezzo pieno". Sui tifosi: "A fine gara siamo andati sotto la curva a salutarli perché questa era l’ultima partita in casa di quest’anno. Ci hanno trasmesso fiducia dicendoci che saranno sempre con noi. Erano solo dispiaciuti per il pareggio ma è stato un bel confronto". Sui prossimi impegni: "Sono due trasferte molto difficili, lo Spezia è reduce da due vittorie consecutive, la Cremonese anche se ha perso contro la Feralpi rimane una delle squadre più forti. Le affronteremo con la fiducia di ritrovare quella vittoria che ci manca da due giornate".

Per Edoardo Duca la soddisfazione del primo gol al Braglia ma anche il rammarico per il mancato successo: "Sapevamo che era una partita difficilissima perché il Cittadella fa di tutto per farti giocare male e anche questa voltaci è riuscito. La nostra forza è la costruzione dal basso e loro ce l’hanno completamente impedita. Ci portiamo a casa questo punto con un po’ di rammarico perché nel finale abbiamo avuto due occasioni. A livello personale sono contento perché sto trovando continuità. Mi è andata bene con il gol, peccato che non sia bastato per i tre punti". Sul ruolo che sta occupando: "Mi piace parecchio perché mi dà più libertà per puntare l’uomo e trovarmi in campo aperto come è successo in occasione della rete. C’è tanto da correre ma questo non è un problema". Sugli impegni futuri: "Non saranno facili, la Cremonese sarà avvelenata, lo Spezia è in condizione. Due belle sfide".

Rossano Donnini