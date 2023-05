Magnino poco deciso sul pari Cittadini sotto i suoi standard

GAGNO 6 Luci ed ombre. Due begli interventi nel primo tempo su Tosca e Farias e nel finale salva su Pettinari. Di contro si fa trovare in controtempo sul tiro non irresistibile di Ciano che vale il momentaneo 1 a 1. Non può far nulla su Foulon.

OUKHADDA 5,5 Avvia l’azione del vantaggio canarino innescando Magnino sulla fascia, e nella prima frazione calcia di poco alto da fuori. Nella ripresa lotta ma è impreciso negli appoggi e nei cross.

CITTADINI 5,5 Non ripete la grande prova offerta contro il Bari. Nessun errore da matita blu, ma piccoli errori in uscita che costano qualche pallone perduto. Sulla carambola del secondo gol sannita, l’azione si conclude dalla sua parte.

PERGREFFI 6 Presidia la sua zona senza grossi errori e fa il suo anche in questa occasione. PONSI 5,5 Nel primo tempo prova a spingere sulla fascia di competenza e avrebbe anche un’occasione per calciare in porta ma si iscrive anche lui al club del passaggio in più.

MAGNINO 6 Mette sulla testa di Diaw un pallone con il contagiri che il centravanti canarino manda in rete. Forse non abbastanza deciso nel contrastare il tiro del pari di Ciano.

GERLI 6 Meno brillante che in altre occasioni, gestisce tuttavia diversi palloni, e in una ripresa deficitaria della squadra è l’unico che cresce.

DUCA 6 Un paio di veementi azioni nella prima frazione, una con assist per Diaw e un’ altra in cui la difesa sannita è costretta ad abbatterlo. Spende parecchie energie prima che Tesser lo richiami in panchia. (29’ st Ionita 5,5 Si fa vivo nel finale in un paio di mischie in area giallorossa ma non riesce a trovare il guizzo).

MOSTI 5,5 Non sfrutta appieno la chanche da titolare, giocando un’ora senza particolari acuti. (19’ st Strizzolo 5,5 Entra quando Tesser passa alle due punte, ma a parte una girata che esce di poco si fa notare soprattutto per una evitabile lite con Letizia).

TREMOLADA 5,5 Parte bene, poi ha più di una occasione per provare a fare male da fuori ma ogni volta sembra essere condizionato dalla sua voglia di fare assist. In uno sport in cui spesso si rimarca l’egoismo degli attaccanti, lui eccede all’opposto. (29’ st Giovannini 5,5 Il suo ingresso non porta la vivacità sperata).

DIAW 6 Il gol che mette a segno nel primo tempo è da centravanti vero, ed è l’unico che dà l’impressione della pericolosità. Ha una grande occasione per pareggiare e fa tutto bene compreso lo scartare Paleari, ma da posizione defilata ma tutt’altro che impossibile calcia fuori. (34’ st Bonfanti sv Appena entrato si costruisce una bella girata ma il pallone è troppo centrale e Paleari blocca).

Alesssandro Bedoni