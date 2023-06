Majorettes, le Blue Stars fanno il pieno di premi

SI sono appena conclusi a Lignano Sabbiadoro (Udine) i campionati italiani ‘Majorettes ‘Nbta’ e, nuovamente, le atlete del gruppo ‘Blue Stars’ di San Felice sul Panaro’ si sono messe in evidenza conquistando diversi premi e dimostrando, ancora una volta, di essere tra le migliori in Italia. Guidate dalle insegnanti Paola Azzani e Nada Cardinali, con impegno e sacrificio il gruppo di atlete, formato da ragazze dai 10 ai 22 anni, hanno conquistato diversi titoli. Nel dettaglio, sono arrivate al primo posto come squadra nel ‘Traditional Pompons Corp’ e nell’’Exibition Team’; si sono classificate seconde nel ‘Traditional Corp’, ‘Parade Corp’, ‘Batton Flag’ e nel ‘Duo Accessori Cadette’ con Eleonora Ermeni e Alessia Marchesano Alessia, hanno conquistato il terzo gradino del podio con Sara Bortolazzi e Sara Ferrari nel ‘Duo Accessori Junior’ e il quarto posto con Ada Perfetto nella categoria ‘Solo Accessori Junior’.

Grazie all’incetta di premi, il sogno delle ‘Blue Stars continua’. Infatti, vincendo a Lignano Sabbiadoro, le ragazze di San Felice si sono guadagnate la possibilità di entrare nella squadra nazionale italiana che rappresenterà il nostro Paese ai prossimi campionati europei che si svolgeranno in autunno in Bulgaria. Tanti i complimenti arrivati alle giovani atlete che, con un post sulla loro pagina FaceBook hanno voluto ringraziare le tante persone che hanno tifato per loro.

"Grazie di cuore a tutti quelli che ci hanno sostenuto e apprezzato l’impegno delle ragazze che sono riuscite, ancora un volta, a conquistare il titolo di campionesse italiane in diverse categorie ed arrivare sul podio in altre specialità. Le soddisfazioni arrivano sempre con l’impegno la bravura e il sostegno di tutti". Dopo gli ottimi risultati ottenuti a livello nazionale, le ragazze di San Felice hanno già ripreso gli allenamenti per prepararsi in vista del campionato europeo. L’anno scorso si riconfermarono al secondo posto, in autunno gareggeranno fuori casa, ma si batteranno con tutte le loro forze per arrivare ancora una volta sul podio europeo.

Angiolina Gozzi