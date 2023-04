"Mancano ancora 4 o 5 punti e c’è da sudare"

Dopo la vittoria di Perugia la salvezza sembra a un passo ma non è ancora matematica e Attilio Tesser lo rimarca: "La squadra che abbiamo allestito in estate aveva come obiettivo la salvezza, che spero di raggiungere il prima possibile. I giocatori, molti dei quali sono gli stessi della scorsa stagione, ci stanno mettendo l’anima per conquistarla" racconta il tecnico gialloblù, che continua: "Ci mancano ancora 5, forse 4 punti, che dobbiamo ottenere nelle sei partite da disputare, e le prime due sono i derby con il Parma e la Spal. Ci sarà da sudare, da battersi con il coltello fra i denti. Anche se supereremo il Parma dovremo ancora lottare per la salvezza, che è quello che mi chiedono pure i tifosi che incontro per strada, e non pensare ad altro. Nella posizione di classifica in cui siamo non ha senso fare programmi, dobbiamo giocare una partita per volta cercando sempre di ottenere il massimo dei punti. Poi se faremo qualcosa in più saremo noi i primi a esserne felici".

Tornate in campo dopo cinque giorni: in che condizioni? "A Perugia abbiamo speso molto, sia fisicamente che mentalmente e i giorni per recuperare sono stati pochi. Ma avremo lo stimolo di giocare un derby davanti al nostro pubblico e la fatica non si farà sentire".

Il successo di Perugia ha cambiato il clima attorno alla squadra?

"Il clima era buono anche una settimana fa e lo sarà ancora. Dobbiamo arrivare bene alla partita con il Parma, squadra di altissimo livello, che ha la qualità tecnica più elevata di tutta la Serie B insieme al Genoa".

Contro il Perugia, che non ha mai tirato in porta, Il Modena ha disputato la sua miglior partita in chiave difensiva. Si ripeterà con il Parma?

"Sono due squadre completamente diverse. A Perugia siamo stati bravi, giocando sempre d’anticipo, coprendo bene gli spazi. Il Parma ha più qualità e fisicità, dovremo essere molto attenti".

Cosa la preoccupa del Parma che attraversa uno dei suoi momenti migliori?

"Non dovremo subire il loro gioco e limitarci alla fase difensiva ma cercare di essere propositivi e metterli in difficoltà. Ci sarà bisogno del miglior Modena, concentrato, determinato, compatto fra i reparti".

Il Modena ha quasi sempre viaggiato in una zona equidistante sia dai playoff che dai playout, cosa che in Serie B è molto difficile. Un merito che va riconosciuto…

"Direi di sì, sono i numeri a sottolinearlo. Siamo in quella zona lì, senza paranoie e paure di essere troppo coinvolti nella lotta per la salvezza. Una zona che rispecchia i nostri valori e che ci dà tranquillità. La classifica è ancora molto corta e ci attende una sfida piuttosto difficile con il Parma. All’andata l’abbiamo battuto, anche con merito, e cercheremo di ripeterci".

Contro le squadre più blasonate il Modena ha quasi sempre dato il meglio di sé…

"Per essere competitivi dobbiamo sempre giocare al massimo delle nostre possibilità e ci siamo riusciti anche contro rivali meno considerate".

Rossano Donnini