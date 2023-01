Mancherà l’ex Caputo, ora a Empoli

Il mercato è appena cominciato ma ha già un po’ cambiato la Sampdoria. Così, mercoledi, niente ritorno di Ciccio Caputo al Mapei Stadium: il centravanti è infatti stato ceduto all’Empoli, da cui i blucerchiati hanno prelevato Lammers, per il quale potrebbero schiudersi le porte dell’undici titolare. Debutto possibile anche per un altro volto nuovo appena arrivato a Bogliasco, ovvero il centrale ex Udinese Nuytinck che potrebbe essere utilizzato al posto di Colley, ancora bloccato da una forma influenzale che non ne permetterebbe il recupero. Out anche, oltre allo squalificato Djuricic (altro ex che non torna a Reggio Emilia) anche Quagliarella, Pussetto, Winks e Sabiri, Stankovic sembra intenzionato a schierare un 3-4-1-2 con Leris e Rincon in mediana dal 1’ e in attacco Montevago a supporto di Gabbiadini. Arbitra Maresca di Napoli, al dodicesimo incrocio con i neroverdi già arbitrati contro la Samp: era il febbraio dell’anno scorso, a Marassi, finì 4-0 per i blucerchiati.