Mandelli fenomenale. Saporetti da cineteca. Sicurezza Bouhali

VITI 6. Torna dopo 2 mesi e non gli tirano mai in porta, tanto che gioca la ripresa con un problema alla coscia. Da valutare, sperando non arrivi un altro lungo stop.

TCHEUNA 7. Martello incessante a destra, si fa trovare pronto sul tap del vantaggio firmando la sua terza rete stagionale.

BOUHALI 7. Debutto assoluto da centrale di difesa con una disinvoltura da veterano. Manda anche in porta Saporetti prima del 2-0.

CALANCA 6,5. Trova l’anticipo costante su Maltoni, che gira sempre lontano dalla porta biancorossa.

CECOTTI 6. Un errore di lettura che mette in porta Gasperoni prima del riposo non rovina la solita gara pulita.

(41’st Sabattini sv).

D’ORSI 6,5. Ha il merito di dare il la all’1-0 con una conclusione velenosa letta male da Molinaro. Sempre prezioso nel cucire l’azione.

(21’st Larhrib 6. Entra a gara decisa).

MANDELLI 7,5. Il trascinatore biancorosso questa volta trova anche la sua prima rete con un mancino che bacia il palo a coronamento di un’altra gara super, con il doppio assist per Saporetti e Sall.

(32’st Ofoasi sv).

FORAPANI 6. Primo tempo scarabocchiato, nella ripresa alza i toni e sfiora il gol da fuori.

CORTESI 6,5. Con la Sammaurese chiusa in area con 11 uomini la sua qualità fa trovare spazi al Carpi per bucare il muro romagnolo.

(14’st Rossi 6. Entra bene: è la sua ultima in biancorosso?).

SAPORETTI 7. Un gol da cineteca (stop e missile di destro da fermo) dopo essersene divorato uno più facile poco prima. Quelli forti fanno così e sono 7 in 11 gare.

SALL 6,5. In meno di un girone ha già eguagliato i 6 gol dell’anno scorso. Questa volta tocca a lui chiudere il poker.

(36’st Quarena sv).

Davide Setti