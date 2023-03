Manutenzioni al Braglia, il Comune risponde: "In definizione le condizioni per la gestione"

"Comune e Modena calcio stanno lavorando insieme per definire le migliori condizioni possibili per la gestione dello stadio nei prossimi anni. In quel contesto verranno stabiliti anche gli ulteriori interventi". Dal municipio commentano così le parole pronunciate lunedì sera da Matteo Rivetti alla trasmissione ’Gialli di sera’ di Trc durante la quale l’ad aveva detto tra l’altro: "In 18 mesi abbiamo fatto diversi investimenti. Credo che sia giusto che il Comune faccia la sua parte allungando la convenzione e occupandosi della gestione straordinaria. In 20 anni non sono state fatte grandi manutenzioni e il Braglia ne avrebbe bisogno".