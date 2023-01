Maranello e Solierese si contendono il vertice

Rivali di tante battaglie in Eccellenza fino a qualche anno fa, domenica Maranello e Solierese saranno di fronte nel big match che segna il ritorno in campo anche della Prima categoria. I biancazzurri di Vincenzo Russo guidano il girone ’D’ a +4 proprio sui gialloblù di mister Davide Pavesi in attesa della super sfida del ’Ferrari’ che potrebbe cambiare la geografia della lotta al vertice. Entrambe vivono un ottimo momento: il Maranello, sconfitto fin qui solo dal Gaggio, viene da 7 gare utili (17 punti), la Solierese da 6 vittorie consecutive, l’ultima nel derby con la United Carpi che permesso il sorpasso al 2° posto.

"Cominciare l’anno con una gara così importante – spiega il ds maranellese Daniele Giovanelli – è un bello stimolo. Penso che le prime 6 possano tutte vincere il campionato ancora: la Solierese dopo un avvio tribolato è in gran forma, la United Carpi ha subito solo 7 gol fin qui, occhio poi a Madonnina, Ravarino e Sammartinese, che ha avuto una frenata inaspettata ma è ancora in gioco. La nostra stagione? Non ce lo aspettavamo di essere in testa dalla prima giornata, ma il mister e i ragazzi se lo stanno meritando". Intanto il Maranello ha tesserato due giocatori che da qualche mese si allenavano col gruppo biancazzurro, entrambi provenienti da fuori regione che hanno trovato lavoro a Maranello: si tratta del portiere toscano Fabrizio Innocenti (’92), con alle spalle esperienze in Promozione e Prima con Olimpia Palazzolo, Audax Rufina e Saronecaneva, e dell’esterno abruzzese 2000 Luca Nuozzi, cresciuto col Bacigalupo e poi passato negli ultimi 3 anni in Eccellenza alla Virtus Cupello.

Davide Setti