Maranello, garanzia in panchina: è in arrivo mister Cantaroni

In casa Castelfranco la notizia più importante è che Nait, Timperio e anche bomber Bertetti al 99% resteranno alla corte di mister Cattani. La Cittadella ha fatto un tentativo con Matteo Caselli, che però resta a Formigine, mentre è vicina a Malivojevic del Colorno. In Seconda colpo della Cabassi che rinforza l’attacco con Luca Cerchiara, reduce da una doppia promozione dalla Terza alla Seconda prima alla Virtus Mandrio nel 2022 con 23 reti e poi quest’anno al Limidi, dove ha segnato 13 reti nel ritorno dopo i 7 della prima parte di stagione a Medolla. Proprio il Medolla, dopo veronesi della Mirandolese, sogna anche bomber Boccher della Fortitudo, che piace anche alla Riese. Panchine. In Prima il Maranello sta per piazzare il nome ad effetto: il club biancazzurro è vicinissimo a Roberto Cantaroni, che tornerà in pista dopo un anno sabbatico seguito alla vittoria dei playoff di Promozione col Cavezzo.

In Promozione il San Felice ha scelto Andrea Barbi, che si è appena liberato da La Pieve, per succedere a Molinari. In Prima lo Spilamberto saluta dopo la salvezza l’allenatore Marco Cioni: il tecnico era tornato nel gennaio 2018 dopo la sua prima lunga esperienza tra fine anni ‘90 e primi anni 2000. In Seconda categoria la Villadoro ha confermato in panchina il tecnico Giorgio Mulazzi.

d.s.