Marcello Pelloni corre in casa e si prende il città di Maranello

Vittoria del campione regionale Marcello Pelloni a Maranello, grande prestazione dell’azzurra fioranese Gaia Masetti, 5^ in Olanda: sono i risultati dei modenesi raggintin nelle gare di ieri.

Ben 150 esordienti hanno preso il via da piazza Libertà a Maranello alla 54^ Coppa Città di Maranello Memorial Giordano e Silvano Giusti, classico appuntamento di fine stagione. In apertura la presentazione delle squadre davanti al monumento di Enzo Ferrari, tutte immortale con due Ferrari che poi hanno preceduto la corsa per alcuni chilometri. La corsa era organizzata dalla Ciclistica Maranello, che nei giorni scorsi ha ricevuto la medaglia di bronzo del Coni nazionale: è stato bell’augurio per proseguire nell’attività. E ieri è arrivata finalmente la vittoria di un atleta di casa dopo tanti secondi posti. La corsa, dopo tanti tentativi si è risolta sulla salita finale con arrivo a S,Venanzio, con Marcello Pelloni che dopo la piazza d’onore dello scorso anno ha staccato tutti conquistando il suo 5° sigillo stagionale. Al termine la premiazione è stata fatta all’interno del municipio, con lo sfondo della Ferrari con i vincitori di categoria. Ordine d’arrivo Es. 2° anno: 1° Marcello Pelloni(Cicl.Maranello)-2° Marco Gregori (V,C,Cremonese) a 7’’ - 3° Domenico Apicella (Parmense): Es.1° anno: 1° Samuele Matteini (Corbettese Milano) - 2° Mattia Lotti (Ped,Riminese) - 3° Leonardo Manfredi (Beltrami Cooperatori): Donne: 1° Sofia Cabri di Serramazzoni. Le premiazioni sono state effettuate dal sindaco Lugi Zironi e dall’assessore Chiara Ferrari.

Si è conclusa in Olanda la breve corsa a tappe femminile che ha visto grande protagonista Gaia Masetti: "Ho tentato la fuga da lontano per provare la condizione e poi sono raggiunta nel finale – detto la Masetti – e poi nello sprint ho concluso al 5° posto, lo stesso piazzamento nella classifica finale. La condizione è ottima e nell’Europeo di venerdì prossimo spero proprio di salire sul podio".

A Misano, sull’autodromo Simoncelli, bel 3° posto di Flavio Mattia Richeldi (Cicl.Maranello) e a Massa Finalese nel Memorial Samuele Schiavina, oltre alle vittorie di Kiara Bombarda (Novese) e Stella Ferrari (Pavullese), sono giunti nella top five i modenesi . G1M: 5° Luca Gaetti (Iaccobike);G3M: 3° Alessandro Russo (Sozzigalli)-5° Leonardo Ponzoni (S,Marinese);G4M: 4° Alfonso Miccichè (Pavullese);G5M: 3° Tommaso Montella (Spezzano)- 4° Yuossef Rammal(Maranello);G6M: 2° Fabian Ferraresi (Pol.S,Marinese);G1F: 4^ Emma Canali (Serramazzoni);G2F: 3^ Stefania Ilaria Scienteie(Novese);G3F: 2^ Nour Basmakh (Serramazzoni);G4F: 2^ Aurorar Petrucci (Sozzigalli).

Andrea Giusti