Marco Casini strappa applausi alla Lambrusco Run In campo femminile fa festa Fiorenza Pierli

I volontari della Pro Loco di San Prospero hanno proposto a mille atleti la seconda edizione della Lambrusco Run, che è stata una delle prime podistiche modenesi a riprendere dopo il Covid. Questa manifestazione merita gli elogi per più di un motivo: chiusura completa al traffico, corsa non competitiva e gara vera sui 10.000 metri, entrambe perfettamente presidiate e misurate al millimetro, con spogliatoi e docce a disposizione e bel premio finale. Sono stati 113 gli agonisti presenti, pur in concomitanza con due manifestazioni competitive a Reggio e Parma. Brilla ancora Marco Casini (Atl.Delta Sassuolo, in foto) che, con una falcata leggera che strappa gli applausi e senza alcuna apparente fatica, si è imposto in 31’04’’.

Non ha mai avuto un attimo di cedimento ed anzi ha dato l’impressione di poter agevolmente scendere ben al di sotto del tempo fatto registrare a San Prospero. Del resto il secondo classificato, Alessandro Pasquinucci (Fratellanza) è arrivato staccato di oltre 2 minuti, davanti a Josè Catelani (Corradini), a sua volta dietro di un altro minuto. Buon quarto posto per il triatleta del Modena Runners Club, Filippo Capitani, che sabato sarà di servizio con i suoi compagni di squadra al Trofeo Generalkoll. Anche in campo femminile posizioni ben definite sin dai primi passi con Fiorenza Pierli (ora tesserata per la faentina Atletica 75) che chiude in 38’38’’; la insegue, ma a distanz,a la bolognese Serena Borsari (Victoria s.Agata); subito dietro a guadagnare il bronzo la freccia sassolese Laura Ricci che così si aggiudica il ’derby’ della podistica Formiginese su Sonia del Carlo, ottima quarta. Il prossimo fine settimana si correrà a Modena, rispettando come da tradizione il riposo solo il giorno di Pasqua: il sabato pomeriggio infatti l’appuntamento sarà a Modena Est, il lunedì mattina alla Croce Blu in via Giardini.

Giuliano Macchitelli