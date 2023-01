Mario Rabiu riparte dalla serie C: va alla Viterbese

E’ in partenza una nNuova avventura per l’ex canarino Mario Rabiu. Dopo sei mesi trascorsi senza una squadra, il 22enne centrocampista riparte dalla serie C e dalla Viterbese, per la quale ha firmato nella giornata di ieri. Scoperto dal Modena nel 2018, nella stagione della serie D, in 4 anni Rabiu ha collezionato appena 48 presenze, falcidiato dagli infortuni in particolare tra il 2020 e il 2021. Nello scorso gennaio, il prestito al Grosseto con 11 presenze prima di far rientro a Modena e rescindere il contratto che lo legava ai gialli. Nella stagione della promozione in B anche una rete, nel 6-1 alla Pistoiese.