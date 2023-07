Martedì la squadra si presenta a Palazzo Ducale Il 13 agosto esordio in Coppa in casa con il Cosenza

Due date da segnarsi sull’agenda estiva, per i tifosi neroverdi. La prima è quella di martedi prossimo quando, in piazzale della Rosa, a ridosso della prestigiosa quinta di Palazzo Ducale, il Sassuolo presenta le squadre – sia la maschile che la femminile – che affronteranno i rispettivi campionati di serie A e la maglia, griffata Puma, che indosseranno come prima maglia. La seconda segna invece l’inizio ufficiale della stagione 202324, ovvero il primo turno di Coppa Italia, che la squadra di Dionisi giocherà domenica 13 agosto alle 18 al Mapei Stadium con il Cosenza. Mentre il mercato rifiata – Doig, laterale sinistro la stagione scorsa a Verona, il nome più ‘caldo’, visti anche i noti mali di pancia di Rogerio e Kyriakopulos - vale dunque la pena fare un po’ d’ordine rispetto ad un agenda estiva che si è un tantino infittita. Oggi il Sassuolo lascia il ritiro di Vipiteno e torna in città: dalla settimana prossima allenamenti al Mapei Football Center e due amichevoli – una a Parma, mercoledi 2 agosto, ore 20,30, in diretta Sky, l’altra sabato 5 a Wolfsburfg – prima, appunto, del debutto in Coppa Italia del 13 che prelude alla ‘prima’ di campionato, domenica 20 al Mapei Stadium contro l’Atalanta.

Giovanili. Completati i quadri tecnici delle giovanili neroverdi: Cris Gilioli guiderà la formazione Under 16, mentre a sostituirlo alla guida dell’Under 15 sarà Fabio Vernizzi.