Martinez al 90’ regala tre punti alla Cittadella Il Castelfranco non completa la rimonta

CITTADELLA

3

V. CASTELFRANCO

2

CITTADELLA: Rosa (27’st Narduzzo); Bamouni (1’st Sejdiraj), Aldrovandi, Serra, Boilini (27’st Mondaini); Vernia, Covili, Caesar Tesa; Malivojevic (16’st De Lucca); Martinez, Falanelli (7’st Ridolfi). A disp.: Caselli, De Lucca, Fugallo, Pivetti, Neri. All. Salmi V.

CASTELFRANCO: Cavalli, Zironi (33’st Palmiero), Marconi, Ceccarelli (16’st Raspadori), Casarano, Laruccia, Timperio, Nait, Bertetti (27’st Caselli), Giordano, Barbolini. A disp.: Gibertini, Pepe, Boccalupo, Cantarello, Boahene, Boadi. All. Cattani

Arbitro: Budriesi di Bologna

Reti: 13’ Falanelli, 45’ Martinez, 47’pt (rig.) Bertetti, 24’st Zironi, 45’st Martinez

Note: ammonito Nait

Serve un gol al 90’ di Gonzalo Martinez (doppietta per il bomber ex Borgo) alla Cittadella per domare un bel Castelfranco nel debutto della Coppa di Eccellenza giocato a San Damaso e chiuso col successo per 3-2 di Covili e compagni.

Al 15’ i padroni di casa passano in testa con Falanelli che batte Cavalli.

Dopo il vantaggio della Cittadella, il Castelfranco pressa lasciando più spazi. Sul finire del primo tempo Martinez sigla il raddoppio battendo l’estremo difensore castelfranchese in uscita.

La squadra di Cattani, ex di turno, prima del riposo accorcia le distanze su calcio di rigore, che porta la firma di Bertetti, portando il parziale sul 2-1 e così si conclude la prima parte di gara. Inizia il secondo tempo e la Cittadella ci prova ma gli ospiti reggono bene.

Il Castelfranco alza il baricentro mettendo dentro Raspadori per Ceccarelli e cambiando modulo, poco dopo così arriva la rete del 2-2 con Zironi che non dà scampo a Rosa.

Quando il pareggio sembra essere il risultato definitivo, ecco la zampata vincente di Martinez che batte ancora Cavalli per la rete della vittoria che vale la vetta del girone visto che fra Terre di Castelli e La Pieve finisce in parità.