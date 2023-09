Masetti, buona prova nel prologo olandese

Positiva prestazione dell’azzurra Gaia Masetti nel prologo di Watersley (Olanda), dove ha concluso al 15° posto a soli 10’’ dalla belga Lieke Nooden riaultando la migliore delle azzurre. "Il cronoprologo è stato svolto su di un percorso piuttosto tortuoso e d’accordo con il C.T. Sangalli ho cercato di non correre rischi. Sono comunque contenta della mia prova – ha detto la 21enne fioranese – Domani (oggi per chi legge ndr) è prevista una tappa che si addice alle mie caratteristiche spero proprio di migliorare la mia classifica, anche se questa breve corsa a tappe serve sopratutto per mantenere la condizione per gli Europei, che mi vedranno impegnata il 20 nella crono individuale ed in particolare il 22 nella prova su strada. Intanto ho firmato, come avevo anticipato nei giorni scorsi, per altri due anni per la AG Insurance che la prossima stagione diventerà una squadra World Tou". Buona la prova del pavullese Luca Covili sia nel Giro di Toscana che nella Coppa Sabbatini dove è stato in avanscoperta per oltre metà gara concludendo nel gruppo dei migliori; oggi sarà al via del Memorial Pantani a Cesenatico per poi volare in Malesia dove sarà il leader Bardiani CSF Faizanè per centrare finalmente la prima vittoria. In terra cinese Luca Paletti è 19° nella classifica Giovani.

Andrea Giusti