Masetti, in Francia prima vittoria tra le professioniste

Prima vittoria tra le professioniste della fioranese Gaia Masetti (in foto sul podio) a La Classique Morbihan, che si è disputata in Francia, semiclassica dominata dalle azzurre che hanno occupato i primi quattro posti della classifica finale. Infatti alle spalle della 21enne portacolori della AG Insurance Soudal Quick Step giunta braccia al cielo in perfetta solitudine sono giunte Alessia Vigilia, Sofia Bertizzoli e Cristina Tonetti, un bel segnale per il proseguo della stagione del ciclismo femminile.

È stata una bella rivincita quella ottenuta da Masetti perchè proprio in terra francese al Tour de France era rimasta vittima di una brutta caduta che l’aveva fatta chiudere anzitempo la stagione 2022.

Poi all’inizio di quest’anno aveva dovuto combattere contro l’allergia che non gli permetteva di respirare,ma la vittoria di ieri l’ha ripagata dei tanti sacrifici. Il successo francese è arrivato proprio contemporaneamente alla convocazione del suo Team al prossimo Giro d’Italia che si svolgerà a luglio con una tappa che sicuramente si snoderà tutta in territorio modenese.

Saranno pertanto due le donne modenesi al via della corsa rosa, la pluricampionessa Rachele Barbieri ed appunto la 21enne fioranese alla sua prima partecipazione al Giro d’Italia dove potrà puntare alla maglia bianca delle giovani, un risultato ambitissimo.

Andrea Giusti