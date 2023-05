Master protagonisti al Novi Sad

Questa sera al Novi Sad, l’anello a ridosso del centro storico di Modena, i master saranno in gara nella terza tappa del Gran Premio Criterium Emilia Race 2023 sotto l’egida dell’Uisp Modena ed aperta anche tesserati FCI ed Acsi Ciclismo.

Il ritrovo è previsto presso le tribune del Novi Sad a Modena per il ritiro dei dorsali con la suddivisione per categoria. Il via della prima gara alle 18,30 conclusione dell’ultima prova alle 21,30. Seguiranno le premiazioni per i primi cinque classificati per ogni categoria. Le gare avranno l’assistenza medica della Croce Rossa con due medici presenti durante il corso di tutta la manifestazione.

È prevista poi al termine delle gare a settembre la premiazione della classifica finale. Venerdì 2 giugno ritorna dopo la pausa del Covid una classica del cicloturismo la 28^ edizione della 7 Colli Modenesi con partenza alla Francese ad andatura libera. Il ritrovo è previsto presso la Polisportiva San Giuliano con partenze dalle 7 alle 10 sul percorso consigliato Modena,Castelvetro, Marano sul Panaro, Ospitaletto, S.Dalmazio dove è previsto il ristoro e controllo.

Poi con percorso libero sino a Modena presso la Pol.Saliceta S.Giuliano che si è resa disponibile a supportare per questo evento.

Per partecipare all’evento è obbligatorio il casco rigido, la divisa sociale ed il rispetto del codice della strada come previsto dai regolamenti firmati da AcsuUisoFCI.

Andrea Giusti